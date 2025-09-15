Eine schrecklich nette Familie
Folge 26: Die Reise nach England (3)
24 Min.Ab 12
Al hat noch immer keine Ahnung von seinem bevorstehenden Schicksal. Er ist überzeugt davon, dass die Bewohner von Unter-Uncton ihn als Baseball-Helden der Vergangenheit feiern. Al hält eine ausufernde Rede. Immer eindringlicher fordern seine Zuhörer den Galgen für die Bundys. Da taucht in letzter Minute Kelly auf. Als Bauernmädchen verkleidet, kann sie ihre Familie vor dem tödlichen Schicksal bewahren. Doch der Albtraum eines Amerikaners in England ist noch nicht zu Ende ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland