Experte für Alles
Folge 11: Korruption in Deutschland und negative Kritik geschickt formulieren
51 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Macht schon mal Platz in eurer Birne, denn in der aktuellen Ausgabe „Experte für Alles“ werdet ihr um eine ordentliche Dröhnung Wissen nicht herum kommen! Klaas testet das allegemeine Bestechlichkeitslevel in Deutschland, übt Kritik mit Thomas Hayo, belegt ein Mülltrennungstraining und stellt zu guter Letzt auch noch ein Sprichwort auf die Probe.
