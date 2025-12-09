Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 21vom 09.12.2025
46 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Obacht, jetzt wird's zwischenmenschlich! Klaas widmet sich diese Woche schönen und nervigen Verbindungen untereinander: Wie wird man nervige Nachbarn los? Womit beeindruckt man bei der Partnersuche? Kann künstliche Intelligenz bereits menschliche Freunschaft ersetzen?

