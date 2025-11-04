Rea Garvey über deutsches Kulturgut und Axel Stein testet FahrtüchtigkeitJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 16: Rea Garvey über deutsches Kulturgut und Axel Stein testet Fahrtüchtigkeit
43 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Auch diese Woche belegt Klaas wichtige Module seiner Allround-Experten-Ausbildung: zusammen mit Rea Garvey wird evaluiert, für welche als Deutsch empfundene Kulturgüter man sich im Ausland brüsten oder eher schämen sollte, Axel Stein testet seine Fahrtüchtigkeit auf Emotionen und Redakteur Andreas opfert seine Würde in Aussicht auf einen Finaztipp ein weiteres mal der Wissenschaft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Experte für Alles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren