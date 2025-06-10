Abzocke im Urlaub mit dem "Intimate"-Cast und Whiskey-Verkostung mit den WoltersJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 7: Abzocke im Urlaub mit dem "Intimate"-Cast und Whiskey-Verkostung mit den Wolters
47 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12
Nach dem Gucken dieser Ausgabe „Experte für Alles“ wird nichts mehr so sein wie zuvor. Denn ihr werdet nicht nur wissen, in welcher Großstadt die Scam-Gefahr am höchsten ist und ob rauchiger Whisky wirklich nach Asche schmeckt, sondern auch, wie ihr aus Schmierereien Geld und aus alten Socken Kunst machen könnt. Also: see you on the other side!
Experte für Alles
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
