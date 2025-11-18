Zum Inhalt springenBarrierefrei
Matthias Schweighöfers Fake-Biografie und Edin Hasanovic gegen Wildschwein

ProSiebenStaffel 1Folge 18vom 18.11.2025
50 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Diese Show stellt sich völlig in den Dienst der Zuschauer - und macht Klaas zum Experten für alles. Hier geht es in erster Linie um den ultimativen Erkenntnisgewinn. Der Gastgeber? Völlig ahnungslos! Mit den Gästen und Inhalten wird Klaas erst zum Beginn jeder Sendung konfrontiert: von kuriosen Verbrauchermythen über Tests und Talks bis hin zu handfesten Alltagstipps. Gelingt es Klaas, die Themenblöcke ohne jegliche Vorbereitung zu präsentieren und Wissen zu vermitteln?

ProSieben
