Abführ-Cocktails im Test und macht Lachyoga glücklich?Jetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 14: Abführ-Cocktails im Test und macht Lachyoga glücklich?
45 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Eine Ausgabe für die Seele, das Portemonnaie und die Geschmacksknospen: diesmal kümmert sich Klaas bei „Experte für Alles“ um euer Wohlergehen. Mit Verstärkung von Alli Neumann, Luciano und Evil Jared findet er heraus, ob Lachyoga glücklich macht, Abführmittel gut schmecken kann und wie viel man noch für ein Labubu bekommt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Experte für Alles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren