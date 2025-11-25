Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 19vom 25.11.2025
48 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

In dieser Ausgabe erklärt Psychologin Franca Cerutti Klaas und Stefanie Giesinger, wie man sich endlich von seinem People-Pleaser-Dasein lösen kann. Jakob hätte sie das ruhig auch mal erklären können, bevor er nach Italien zur Tiramisu-WM gefahren ist, um alles, was er in seiner Medienkarriere gelernt hat, zu missachten... Für euch gibt es allerdings den perfekten Use Case, um dem People Pleasing den Kampf anzusagen: mit Klaas' ultimativem Black-Friday-Hack.

