Jakob Lundts Tiramisu-Obsession und Stefanie Giesinger über "People Pleasing"Jetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 19: Jakob Lundts Tiramisu-Obsession und Stefanie Giesinger über "People Pleasing"
48 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
In dieser Ausgabe erklärt Psychologin Franca Cerutti Klaas und Stefanie Giesinger, wie man sich endlich von seinem People-Pleaser-Dasein lösen kann. Jakob hätte sie das ruhig auch mal erklären können, bevor er nach Italien zur Tiramisu-WM gefahren ist, um alles, was er in seiner Medienkarriere gelernt hat, zu missachten... Für euch gibt es allerdings den perfekten Use Case, um dem People Pleasing den Kampf anzusagen: mit Klaas' ultimativem Black-Friday-Hack.
Experte für Alles
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren