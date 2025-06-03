Schmerzen unterdrücken mit Timon Krause und Verhandlungsmethoden in der PraxisJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 6: Schmerzen unterdrücken mit Timon Krause und Verhandlungsmethoden in der Praxis
50 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Auch diese Folge "Experte für Alles" kann nur als Potpourri aus geballten Informationen, Erkenntnisgewinn und "Aha"-Momenten bezeichnet werden. Klaas kriegt raus, ob alles im Leben verhandelt werden kann, Reporter Andreas mogelt sich kostenlos fit, und Schmerzaushalt-Experte Timon Krause teilt seine Tipps und Tricks für besonders unangenehme Situationen im Haushalt (direkt nachdem Klaas ihm kräftig in die Eier getreten hat).
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Experte für Alles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren