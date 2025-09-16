Ein Tag mit Ed Sheeran und Reality Training mit Matthias MangiapaneJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 9: Ein Tag mit Ed Sheeran und Reality Training mit Matthias Mangiapane
51 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Der dumme Sommer ist vorbei! Experte für Alles ist zurück - die einzige Sendung auf ProSieben, bei der man nach dem Gucken schlauer ist als vorher. Diesmal mit dabei: Klaas testet das Chill-Potential als Ed Sheerans Personal Assistant, Mastermind Matthias Mangiapane gibt uns Karrieretipps, um in der Reality Welt durchzustarten und wenn das alles nicht klappen sollte, kann man immer noch mit unserem Finanztipp im Flugzeug ein paar Extra-Kröten verdienen.
