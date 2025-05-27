Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Experte für Alles

Einrichtungstipps von Joko und Palina klärt Gerüchte auf

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 27.05.2025
Einrichtungstipps von Joko und Palina klärt Gerüchte auf

Einrichtungstipps von Joko und Palina klärt Gerüchte aufJetzt kostenlos streamen

Experte für Alles

Folge 5: Einrichtungstipps von Joko und Palina klärt Gerüchte auf

43 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12

Klaas tritt erneut zu seiner holistischen Expertenausbildung an und wird von hochkompetenten Gästen belehrt: Joko bringt peppige Interior-Inspo mit, Palina prüft glühheiße Schlagzeilen und die Redaktion schickt Minderjährige los, um Zigaretten zu kaufen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Experte für Alles
ProSieben
Experte für Alles

Experte für Alles

Alle 1 Staffeln und Folgen