Blau machen mit Matthias Schweighöfer und Gedächtnistraining mit Sophie PassmannJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 4: Blau machen mit Matthias Schweighöfer und Gedächtnistraining mit Sophie Passmann
44 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
Wer vergessen hat, die akuelle Folge "Experte für Alles" zu gucken, hat doppelten Grund, das nachzuholen: Eine Gedächtnisexpertin bringt Klaas' und Sophie Passmanns Denkstübchen auf Vordermann, um peinliche Situationen auf WG-Parties künftig zu vermeiden, während Matthias Schweighöfer die gesamte Redaktion zu perfekten Krankheits-Schauspieler:innen ausbildet.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
