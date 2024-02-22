Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 22.02.2024: Die letzte Million
Folge vom 22.02.2024
300 Kilometer nordöstlich von Dutch Harbor, in den Bairdi-Fanggründen: An Bord der „Saga“ ist die Krabbenjagd in vollem Gang. Doch wenn es Kapitän Jake Anderson rechtzeitig zum Geburtstag von Sohn Aiden nachhause schaffen will, muss er jetzt richtig auf die Tube drücken! Derweil werden die stattlichen Fangzahlen an Bord der „Northwestern“ von einer Panne im Maschinenraum torpediert. Ein Leck im Zulaufrohr für die Krabbentanks bringt die Stabilität des gesamten Schiffs in Gefahr.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
