Frank - der Weddingplaner
Folge 1: Cornelia & Stephan
44 Min.Ab 6
Neuer Auftrag für Weddingplaner Frank: Die Pudelfans Cornelia und Stephan aus Bischberg bei Bamberg wünschen sich eine Hochzeit mit vielen tierischen Hochzeitsgästen, denn auch die Königspudel Enzo und Sissi sollen vor den Traualtar treten ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
