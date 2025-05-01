Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tobias & Agnes

sixxStaffel 3Folge 17
43 Min.Ab 6

Als der Betriebswirt Tobias am Heiligabend um die Hand seiner Freundin Agnes (28) anhielt, lag sie mit dem Noro-Virus im Bett. Da im Ring das Weihnachts-Datum eingraviert war, konnte der 30-Jährige mit dem Antrag nicht warten. Für die Hochzeit wünscht sich das Paar eine besondere Location: Schloss Hohenzollern.

