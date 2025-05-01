Frank - der Weddingplaner
Folge 12: Rosaria & Angelo (2)
43 Min.Ab 6
Rosaria (22) und Angelo (25) kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Als Nachbarn haben sie sich kennen- und liebengelernt. Jetzt wollen die beiden eine Hochzeit nach italienischen Ausmaßen feiern. Weddingplaner Frank hilft der ehemaligen deutschen Meisterin im Eiskunstlaufen bei der Ringsuche und bei der Auswahl der passenden Band.
