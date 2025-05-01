Frank - der Weddingplaner
Folge 9: Michele & Gerwin
44 Min.Ab 6
Michele (32) will seinen Traumprinzen Gerwin (42) heiraten. Auf einem Schloss wollen sie sich das Ja-Wort geben und danach im angesagten "Cocoon-Club" abfeiern. Von der Stretch-Limousine bis zur Club-Buchung: Die beiden haben noch nichts organisiert und brauchen dringend die professionelle Hilfe von Frank.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH