Frank - der Weddingplaner
Folge 10: Daniela & Sascha
44 Min.Ab 6
Daniela (29) und Sascha (30) sind begeisterte Schlager-Fans. Vor zwei Jahren haben sie sich kennengelernt und wollen nun den großen Schritt wagen. Frank hilft den beiden bei der passenden Dekoration ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH