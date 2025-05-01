Frank - der Weddingplaner
Folge 19: Sylvia & Christoph
44 Min.Ab 6
Sylvia (37) und Christoph (36) haben sich im Internet kennengelernt. Nachdem beide von ihren Partnern betrogen wurden, steht für sie Treue an erster Stelle. Die Kosmetikerin möchte für ihren Feuerwehrmann eine unvergessliche Hochzeit organisieren. Dafür braucht sie Franks Hilfe.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH