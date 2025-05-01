Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Stephanie & Enrico

sixxStaffel 3Folge 15
Stephanie & Enrico

Stephanie & EnricoJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 15: Stephanie & Enrico

44 Min.Ab 6

Stephanie (19) und Enrico (25) planen eine Hochzeit mit vielen PS. Weil Enrico Lkw-Fahrer ist, stehen die Vorbereitungen im Zeichen von Trucks. Anstelle einer Limousine will er mit seinem Brummi zur Feier fahren. Ob Frank noch einen romantischen Touch in die Hochzeit zaubern kann?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen