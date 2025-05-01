Frank - der Weddingplaner
Folge 15: Stephanie & Enrico
44 Min.Ab 6
Stephanie (19) und Enrico (25) planen eine Hochzeit mit vielen PS. Weil Enrico Lkw-Fahrer ist, stehen die Vorbereitungen im Zeichen von Trucks. Anstelle einer Limousine will er mit seinem Brummi zur Feier fahren. Ob Frank noch einen romantischen Touch in die Hochzeit zaubern kann?
