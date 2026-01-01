Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kathleen & Michael

sixxStaffel 3Folge 3
Folge 3: Kathleen & Michael

44 Min.Ab 6

Karnevalsstimmung in Mecklenburg-Vorpommern: Weddingplaner Frank kümmert sich heute um die Hochzeit von Kathleen und Michael, dem Prinzenpaar des örtlichen Faschingsclubs. Diesen besonderen Status möchten sie auch auf ihrer Hochzeit betonen. Man darf gespannt sein, was Frank dem royalen Jeckenpaar für Ideen präsentiert.

sixx
