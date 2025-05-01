Frank - der Weddingplaner
Folge 4: Yildiz & Murat
45 Min.Ab 6
Türkisch-schwäbische Swingtime in Reutlingen - diese bunte Mischung hält heute Weddingplaner Frank auf Trab. Yildiz und Murat lieben die 20er Jahre und wünschen sich eine moderne türkische, aber dennoch traditionelle Hochzeit.
