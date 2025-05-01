Frank - der Weddingplaner
Folge 6: Laura & Andreas
44 Min.Ab 6
Geschwisterhochzeit: Laura und Andreas sind Stiefgeschwister und seit neun Jahren ein Paar. Jetzt wollen die beiden heiraten. Sie wissen, wie ihre Hochzeit aussehen soll. Doch für die Umsetzung bauen die Stiefgeschwister auf die Hilfe von Frank ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH