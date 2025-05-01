Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 11
Folge 11: Rosaria & Angelo

44 Min.Ab 6

Arzthelferin Rosaria (22) und Luftsicherheitsassistent Angelo (25) wollen eine Mega-Hochzeit feiern. Bei den Vorbereitungen dürfen ihre italienischen Familien nicht fehlen. Weddingplaner Frank hilft der ehemaligen deutschen Meisterin im Eiskunstlaufen bei der Ringsuche und bei der Auswahl der passenden Band.

