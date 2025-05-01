Frank - der Weddingplaner
Folge 11: Rosaria & Angelo
44 Min.Ab 6
Arzthelferin Rosaria (22) und Luftsicherheitsassistent Angelo (25) wollen eine Mega-Hochzeit feiern. Bei den Vorbereitungen dürfen ihre italienischen Familien nicht fehlen. Weddingplaner Frank hilft der ehemaligen deutschen Meisterin im Eiskunstlaufen bei der Ringsuche und bei der Auswahl der passenden Band.
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
