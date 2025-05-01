Frank - der Weddingplaner
Folge 20: Nadine & Thomas
44 Min.Ab 6
Obwohl der Verlobungsring auf einer Pizza drapiert war, hat Nadine (26) den Heiratsantrag von Thomas (26) angenommen. Die beiden Disco-Fans wollen ihre Hochzeit nach dem "Studio 54"-Style ausrichten. Der Weddingplaner soll dem Paar dabei helfen, die Ideen von Thomas und Nadine zu ordnen und mit viel Glitzer umzusetzen.
