Nadine & Thomas

sixxStaffel 3Folge 20
Folge 20: Nadine & Thomas

44 Min.Ab 6

Obwohl der Verlobungsring auf einer Pizza drapiert war, hat Nadine (26) den Heiratsantrag von Thomas (26) angenommen. Die beiden Disco-Fans wollen ihre Hochzeit nach dem "Studio 54"-Style ausrichten. Der Weddingplaner soll dem Paar dabei helfen, die Ideen von Thomas und Nadine zu ordnen und mit viel Glitzer umzusetzen.

