sixxStaffel 3Folge 22
Folge 22: Sarah & Benjamin

43 Min.Ab 6

Heute hilft Deutschlands bekanntester Weddingplaner Frank Matthée Sarah und Benjamin bei den Hochzeitsvorbereitungen. Das Brautpaar wünscht sich eine romantische und verspielte Hochzeit. Ob es Frank schafft, dass der schönste Tag im Leben ein voller Erfolg wird?

