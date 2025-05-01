Frank - der Weddingplaner
Folge 24: Stefanie & Christoph
44 Min.Ab 6
Bereits mit 15 Jahren hat sich Stefanie (23) in Christoph (30) verliebt, der als Türsteher in ihrer Lieblingsdisko arbeitete. Doch erst vor drei Jahren wurde aus den beiden ein Paar. Nun wollen sie ihre Liebe mit einer Traumhochzeit krönen, und Frank soll ihnen nun bei der Umsetzung ihrer großen deutsch-polnischen Hochzeit mit viel Spaß und Party helfen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH