Frank - der Weddingplaner
Folge 25: Jenna & René
43 Min.Ab 6
Als Jenna und René sich kennenlernten, war sie gerade mal 15 und er 18 Jahre alt. Die Liebe wurde schon auf eine harte Belastungsprobe gestellt, da René als Zeitsoldat immer wieder in Afghanistan stationiert ist. Im August 2007 heirateten die beiden standesamtlich, spontan und heimlich in Las Vegas. Nun soll mit der Familie eine große Hochzeitsfeier nachgeholt werden. Frank soll bei der Gestaltung der Freizeithalle helfen und damit für die romantische Stimmung sorgen ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH