Folge 28: Yvonne & Thomas
Yvonne und Thomas lernten sich bei der Arbeit kennen, bereits nach zwei Monaten machte er ihr einen Heiratsantrag. Mittlerweile wohnen die beiden als glückliche Patchwork-Familie samt zwei Kindern aus früheren Beziehungen zusammen. Die ehrenamtliche Rettungsschwimmerin wünschte sich für ihren großen Tag eine passende Location. Die Kirche zu Petzow liegt auf einem Berg und ist umgeben von schönen Seen. Frank soll nun helfen, eine romantische, unvergessliche Hochzeit zu gestalten!
