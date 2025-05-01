Frank - der Weddingplaner
Folge 36: Uwe & Klaus
44 Min.Ab 6
Uwe und Klaus sind ein Paar zum neidisch werden: Beiden war bereits wenige Tage nach ihrem ersten Aufeinandertreffen klar, dass sie für immer zusammenbleiben möchten. Sie wünschen sich ein klassisch-romantisches Fest mit allen Verwandten und Freunden. Auch Uwes Ex-Frau Ines und seine Tochter Mandy sollen mit von der Partie sein.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH