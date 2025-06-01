Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Das Schnupfenvirus

Staffel 1Folge 11
Das Schnupfenvirus

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 11: Das Schnupfenvirus

48 Min.Ab 16

Olivia wurde auf Geheiß von David Robert Jones entführt und wacht in einem Lagerhaus wieder auf. Mit einer List kann sie ihren Entführern entkommen, nimmt aber vorher noch einige Phiolen mit einer geheimnisvollen Flüssigkeit mit. Als zwei Epidemiologen an Erstickung sterben und dabei ein glitschiges Wesen aus ihrem Mund kriecht, wird Walter gerufen, um dem Fall auf den Grund zu gehen. Was hat die Chemikalie aus dem Lagerhaus mit dem riesigen Schnupfenvirus zu tun?

