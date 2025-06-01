Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 11: Das Schnupfenvirus
48 Min.Ab 16
Olivia wurde auf Geheiß von David Robert Jones entführt und wacht in einem Lagerhaus wieder auf. Mit einer List kann sie ihren Entführern entkommen, nimmt aber vorher noch einige Phiolen mit einer geheimnisvollen Flüssigkeit mit. Als zwei Epidemiologen an Erstickung sterben und dabei ein glitschiges Wesen aus ihrem Mund kriecht, wird Walter gerufen, um dem Fall auf den Grund zu gehen. Was hat die Chemikalie aus dem Lagerhaus mit dem riesigen Schnupfenvirus zu tun?
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen