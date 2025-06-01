Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 12: Hirnfresser
48 Min.Ab 16
Greg, ein ganz normaler Teenager, stirbt vor seinem Computer - sein Hirn hat sich verflüssigt. Als kurz darauf ein zweites Opfer gefunden wird, fragt Olivia bei Gregs bestem Freund Luke nach, ob dieser weiß, wie das passieren konnte. Das nächste Opfer ist Lukes Stiefvater, und allmählich wird ein Muster erkennbar. Wer steckt hinter den Morden, und was hat Luke damit zu tun? Unterdessen bekommt Walter einen Brief, der bei Peter schwere Gewissensbisse hervorruft.
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen