48 Min.Ab 16

Bauarbeiter finden unter der Erde einen blassen Jungen, der dort jahrelang gelebt haben muss. Olivia stellt bald fest, dass sie eine starke Verbindung zu dem Kind hat. Der Junge gibt ihr ohne Worte Informationen, die ihr helfen, einen schwierigen Fall zu lösen, doch da taucht ein CIA-Agent auf, der Anspruch auf den Jungen erhebt. Wird es Broyles und Olivia gelingen, den Jungen vor dem CIA und deren wissenschaftlichen Versuchen zu retten?

