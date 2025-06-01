Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Die Ankunft

WarnerStaffel 1Folge 4
Die Ankunft

Die AnkunftJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 4: Die Ankunft

48 Min.Ab 16

Als ein Metallzylinder eine rätselhafte Explosion hervorruft, wird Olivia von Broyles auf diesen Fall angesetzt. Der kahlköpfige Mann, der immer dann auftaucht, wenn es Vorfälle im Zusammenhang mit "dem Schema" gibt, gibt Walter unbewusst den Auftrag den Zylinder zu begraben. Ein zweiter Mann, ein Finsterling, entführt daraufhin Peter, der ihm den Aufenthaltsort des Zylinders verraten soll ... Nur Walter allein kann die ganze Sache aufklären - doch was steckt hinter dem Zylinder?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen