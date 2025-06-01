Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 2: Das Experiment
49 Min.Ab 16
Vor Jahren hat Walter mit seinem Kollegen Penrose für die Regierung eine Methode entwickelt, mit der man im Schnellverfahren Soldaten "züchten" kann. Dieses Verfahren muss Penrose jetzt in die Praxis umgesetzt haben. Entstanden ist dabei ein Mann namens Christopher, der aber ständig ein bestimmtes Hormon benötigt, um nicht rapide zu altern. Um es zu bekommen, überfällt er junge Frauen. Als sich die Todesopfer mehren, liegt es an Olivia und ihrem Team, den Fall aufzuklären ...
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen