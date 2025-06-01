Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Unter Strom

Staffel 1Folge 5
Unter Strom

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 5: Unter Strom

48 Min.Ab 16

Joseph, der elektrische Geräte lahmlegen kann, ohne es zu wissen, war Verursacher eines Fahrstuhlabsturzes, bei dem alle Insassen ums Leben kamen - nur er nicht. Vor vielen Jahren hat Walter Versuche mit der Elektrifizierung von Menschen gemacht. Ein gewisser Dr. Fischer hat sich nun der Aufzeichnungen angenommen und weiterentwickelt ... Der verstorbene John erscheint Olivia immer häufiger und unterstützt sie bei der Aufklärung des Falles im Zusammenhang mit "dem Schema".

