Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 18: Nachtschatten
48 Min.Ab 12
In der Bostoner Clubszene tauchen immer mehr verstümmelte Leichen mit abgeflossener Rückenmarksflüssigkeit auf. Die Ermittlungen führen Olivia schnell zu einem Wissenschaftler, der in Verbindung mit bioterroristischen Zellen gebracht werden kann. Walter hingegen versucht ein Gegenmittel zu finden, doch er wird enttäuscht, als Teile seiner Vergangenheit aufgedeckt werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen