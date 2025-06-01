Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Der geheimnisvolle Mr. Jones

Staffel 1Folge 7
Der geheimnisvolle Mr. Jones

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 7: Der geheimnisvolle Mr. Jones

48 Min.Ab 12

Agent Loeb, ein Freund von Broyles, wird bei einem Einsatz von einem merkwürdigen Parasiten befallen. Broyles und Loebs Frau Samantha sind fieberhaft bemüht, ihm zu helfen. Walters Wissen reicht jedoch nicht aus, um den Mann zu retten. Daraufhin reist Olivia nach Deutschland, wo der Brite David Jones einsitzt. Nur er kann ihr sagen, wie der Parasit zu beseitigen ist. Doch als Gegenleistung verlangt er, mit seinem Komplizen Joseph Smith zu sprechen - der ist allerdings tot.

