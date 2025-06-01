Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Entfesselt

WarnerStaffel 1Folge 16
Entfesselt

EntfesseltJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 16: Entfesselt

48 Min.Ab 12

Eine Gruppe Studenten befreit Versuchstiere aus einem Labor, nichtsahnend, dass sich darunter ein Monster befindet. Als Charlie angegriffen wird, legt das Monster Eier in dessen Körper, wo sie zu Larven heranwachsen und ihn umzubringen drohen. Da Walter selbst vor Jahren Forschungen über ein solches Wesen verfolgt hat, fühlt er sich nun verantwortlich und möchte das Ungeheuer mit seiner eigenen Brut anlocken, um es dann zu töten ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen