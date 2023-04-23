Zum Inhalt springenBarrierefrei
Megacity Kapstadt - gefährliches Traumziel

ProSiebenStaffel 2023Folge 11vom 23.04.2023
Folge 11: Megacity Kapstadt - gefährliches Traumziel

50 Min.Folge vom 23.04.2023Ab 12

"Galileo X-Plorer" besucht die Megacity Kapstadt. Die Hauptstadt Südafrikas hat zwei Gesichter: Auf der einen Seite ist Kapstadt eine hippe Touristenmetropole, auf der anderen Seite dominieren Armut und Kriminalität. In kaum einer anderen Weltmetropole gibt es so viele Extreme - riesige Townships mit Wellblechhütten neben luxuriösen, bewachten Villensiedlungen. "X-Plorer"-Reporter Jan Stremmel will herausfinden, wie die Bewohner:innen mit der Kluft zwischen Arm und Reich umgehen.

ProSieben
