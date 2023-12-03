Die Suche - Das SupertalentJetzt kostenlos streamen
Folge 34: Die Suche - Das Supertalent
49 Min.Folge vom 03.12.2023Ab 12
"Galileo X-Plorer" sucht nach dem Supertalent: Dafür reisen die Reporter:innen Sebastian Krüger, Marie Weiser und Janis Winkler um die Welt. In England lebt beispielsweise Kelly, die weltbeste Super-Recognizerin. Durch ihre Fähigkeit, Gesichter innerhalb von Sekunden zu erkennen, hat sie schon viele Verbrechen aufgeklärt. Gesichter identifizieren, Instrumente spielen oder scharfe Chilis essen - welches "X-Plorer"-Team findet das größte Supertalent?
