Galileo X-Plorer
Folge 29: Verborgene Schätze Kanadas
50 Min.Folge vom 22.10.2023Ab 12
Kanada gilt als das bessere Amerika und ist bekannt für endlose Wälder, reiche Bodenschätze und hohe Lebensqualität. Doch was macht das Land so erfolgreich? Warum wollen so viele hier leben? Stefan Gödde geht mit seinem "Galileo X-Plorer"-Team auf Entdeckungsreise in der kanadischen Wildnis: Dort trifft er einen 83-jährigen Deutschen, der fern der Zivilisation als Trapper lebt, besucht eine verlassene Geisterstadt, einen Holzhändler sowie das nationale Ahornsirup-Lager.
