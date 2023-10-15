Die größten Rätsel der Welt - NordamerikaJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 28: Die größten Rätsel der Welt - Nordamerika
49 Min.Folge vom 15.10.2023Ab 12
Matthias Fiedler geht den größten Rätseln Nordamerikas auf den Grund: Gibt es auf der Area 51 wirklich Aliens? Das "Galileo X-Plorer"-Team reist zur sagenumwobenen Militärbasis. Weiter geht es zum Empire State Building in New York. Offiziell hat das weltberühmte Gebäude 102 Stockwerke, doch es soll eine geheime Etage geben - aber wofür? Ein Naturwunder in New Mexico erstaunt: die riesige, weiße Wüste besteht nicht aus Sand, obwohl sie danach aussieht ...
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben