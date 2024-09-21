Mission Wildnis: Die Huaorani Ecuadors & das Volk der San in NamibiaJetzt kostenlos streamen
Folge 37: Mission Wildnis: Die Huaorani Ecuadors & das Volk der San in Namibia
51 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Zwei Reporter mit einer Mission: Vincent Dehler und Harro Füllgrabe wollen Teil eines Urvolkes werden. Es geht für eine Woche ums Leben und Überleben mitten im Busch, fernab der Zivilisation. Vincent reist ins südamerikanische Ecuador. Dort trifft er auf die Huaorani, die Ureinwohner des Amazonas. Für Harro geht es nach Namibia an die Grenze zu Botswana zum Volk der San. Die San gelten als ältestes Urvolk des Landes. Wer schafft die Aufnahmeprüfung?
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben