Verborgene Seite DubaisJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 22: Verborgene Seite Dubais
51 Min.Folge vom 27.07.2024Ab 12
Pompöse Hotels mit goldenen Fassaden - eines größer als das andere, der größte Wasserpark der Welt und Luxusautos soweit das Auge reicht: Dubai schafft es immer wieder einen draufzusetzen. "Galileo X-Plorer" findet heraus, was die Metropole so erfolgreich macht. Denn hier steht nicht nur der größte Blumengarten der Welt mitten in der Wüste, mit der Cloud Seeding-Technologie und dem Sustainable City-Konzept wollen sie es schaffen, zur Vorzeigestadt der Zukunft zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben