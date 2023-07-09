Galileo X-Plorer
Folge 21: Megacity Bangkok
51 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 12
20 Millionen Menschen besuchen Bangkok jährlich. Damit ist die größte Stadt Thailands die meistbesuchte Metropole der Welt. Doch was macht Bangkoks einzigartige Anziehungskraft aus? Reporter Vincent geht der Frage für "Galileo X-Plorer" auf den Grund. Die große Schere zwischen Arm und Reich, die Spiritualität, der Backpack- und Party-Tourismus oder das kulinarische Bangkok voller Street Food-Stände und Köstlichkeiten?
Galileo X-Plorer
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben