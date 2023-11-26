Die Suche - außergewöhnlichste ArbeitsplätzeJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 33: Die Suche - außergewöhnlichste Arbeitsplätze
50 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 12
Drei Teams von "Galileo X-Plorer" begeben sich auf eine Mission: die Suche nach dem ungewöhnlichsten Arbeitsplatz. Dafür reisen die Reporter:innen Franziska Wiest, Janis Winkler und Vincent Dehler nach Ecuador, in die USA und auf die Seychellen. In den südamerikanischen Anden treffen die "X-Plorer" beispielsweise den letzten Eismann Ecuadors. Er erklimmt täglich den Berg Chimborazo, um am Gletscher frisches Eis zu gewinnen. Was ist der ungewöhnlichste Arbeitsplatz?
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben