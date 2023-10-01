Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo X-Plorer

Pitcairn - die abgelegenste Insel der Welt

ProSiebenStaffel 2023Folge 26vom 01.10.2023
Pitcairn - die abgelegenste Insel der Welt

Folge 26: Pitcairn - die abgelegenste Insel der Welt

54 Min.Folge vom 01.10.2023Ab 12

Pitcairn Island ist der entlegenste Ort der Welt: Die kleine Vulkan-Insel liegt mitten im Südpazifik, rund 5.500 Kilometer zwischen Neuseeland und Chile und kann nur über den Wasserweg erreicht werden. Die nächsten Nachbarn der knapp 40 Einheimischen sind die Astronaut:innen auf der Raumstation ISS. "Galileo X-Plorer"-Reporter Tim Grübl macht sich mit dem Container-Schiff auf eine wochenlange Reise und lüftet die Geheimnisse des vergessenen Paradieses.

