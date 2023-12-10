Die Suche - spektakulärste JobsJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 35: Die Suche - spektakulärste Jobs
49 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 12
Für X-Plorer Johannes Musial wird es in Äthiopien lebensgefährlich. Er begleitet einen Mann, der jeden Tag ein Rudel wilder Hyänen vor die Stadtmauern lockt, um sie aus der Hand und sogar mit dem Mund zu füttern. Für X-Plorer Vincent Dehler wird es schmutzig. Er lernt in Indien junge Männer und Jugendliche kennen, die ihr Leben dem Schlammwrestlen verschrieben haben. Und X-Plorer Jan Stremmel besucht einen Mann, der trotz Widerstände in der Familie täglich sein Leben riskiert.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben