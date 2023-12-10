Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 2023 Folge 35 vom 10.12.2023
49 Min. Folge vom 10.12.2023 Ab 12

Für X-Plorer Johannes Musial wird es in Äthiopien lebensgefährlich. Er begleitet einen Mann, der jeden Tag ein Rudel wilder Hyänen vor die Stadtmauern lockt, um sie aus der Hand und sogar mit dem Mund zu füttern. Für X-Plorer Vincent Dehler wird es schmutzig. Er lernt in Indien junge Männer und Jugendliche kennen, die ihr Leben dem Schlammwrestlen verschrieben haben. Und X-Plorer Jan Stremmel besucht einen Mann, der trotz Widerstände in der Familie täglich sein Leben riskiert.

