Leben mit dem extremen Klima - Deutschland im Jahr 2070

ProSieben Staffel 2023 Folge 27 vom 08.10.2023
Folge 27: Leben mit dem extremen Klima - Deutschland im Jahr 2070

51 Min. Folge vom 08.10.2023 Ab 12

Die Küstenlandschaften im Norden sind sechs Meter hoch überflutet. Die Mitte des Landes gleicht einer trockenen Steppe. Der Süden: tropisch wie im Regenwald. So könnte Deutschland durch den Klimawandel in rund fünfzig Jahren aussehen. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch trifft die Menschen, die schon jetzt an Lösungen für das Szenario arbeiten: von unterirdischen, gekühlten Traumhäusern bis hin zu schwimmenden Städten. Wie spektakulär und anders wird unser Leben im Jahr 2070?

