Leben mit dem extremen Klima - Deutschland im Jahr 2070Jetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 27: Leben mit dem extremen Klima - Deutschland im Jahr 2070
51 Min.Folge vom 08.10.2023Ab 12
Die Küstenlandschaften im Norden sind sechs Meter hoch überflutet. Die Mitte des Landes gleicht einer trockenen Steppe. Der Süden: tropisch wie im Regenwald. So könnte Deutschland durch den Klimawandel in rund fünfzig Jahren aussehen. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch trifft die Menschen, die schon jetzt an Lösungen für das Szenario arbeiten: von unterirdischen, gekühlten Traumhäusern bis hin zu schwimmenden Städten. Wie spektakulär und anders wird unser Leben im Jahr 2070?
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben